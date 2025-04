Saint-Étienne vence Lyon (2-1) em dérbi marcado por paralisação de 45 minutos

O Saint-Étienne estava vencendo por 1 a 0 naquele momento, graças a um gol do belga Lucas Stassin aos 10 minutos. Inicialmente, houve temores de uma suspensão permanente, mas a longa paralisação, a partida foi reiniciada, com o sistema de som alertando que qualquer outro incidente levaria ao fim definitivo da partida.

Não houve mais surpresas e Stassin ampliou para os 'Verts' aos 67 minutos com o segundo gol. O americano Tanner Tessmann descontou para o Lyon 9 minutos depois (76'), mas os três pontos permaneceram no Estádio Geoffroy Guichard.

Com esta derrota, o Lyon cai da quarta para a sexta colocação e deixa a zona da Liga dos Campeões, dois pontos atrás do Lille (4º), que horas antes havia vencido o Auxerre (11º) por 3 a 1, com dois gols do canadense Jonathan David.