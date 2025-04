Saiba onde assistir à Série D de 2025

Começa neste sábado (19) a Série D do Brasileirão . Neste ano, a competição contará com quatro gaúchos: Brasil de Pelotas , Guarany de Bagé , São José e São Luiz .

Onde assistir?

Os clubes da Série D do Brasileiro têm autorização da CBF para transmitir em seus canais na internet os jogos desta edição da competição nacional. O acordo foi firmado durante o conselho arbitral da competição.

De acordo com o representante da Quarta Divisão na comissão nacional de clubes, Rogério Siqueira, que também é presidente do ASA, de Alagoas, nenhuma empresa adquiriu, até o momento, os direitos de transmissão do campeonato.