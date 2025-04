Sada Cruzeiro mostra força e bate o Praia Clube na abertura da semifinal da Superliga masculina

Time de melhor campanha da Superliga masculina de vôlei, com 21 vitórias em 24 jogos, o Sada Cruzeiro confirmou o favoritismo e saiu em vantagem nas semifinais da competição. Nesta segunda-feira (21), atuando em casa, venceu o clássico mineiro diante do Praia Clube por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/22 e 25/16, após 1h41min de partida no Ginásio do Riacho, em Contagem, que recebeu 2.200 torcedores.

Com 14 acertos, cada, o oposto Wallace e o ponteiro Douglas Souza, foram os maiores pontuadores do Sada Cruzeiro e da partida.

— Impressionante. Fazia tempo que o ginásio não ficava assim, entupido (cheio). É muita pressão no adversário. E nós temos que fazer a nossa parte com a vitória. No jogo, ainda oscilamos um pouco no primeiro e no segundo set. Temos que fazer como foi o terceiro, quando abrimos o máximo possível, pra não correr o risco de um cara do outro lado encaixar bons saques e complicar. Por isso temos que deixar de dar esses moles (vacilos) e jogar (sempre) como foi no terceiro set— disse o capitão Wallace, que foi eleito o melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei.

Outro destaque do octacampeão brasileiro foi o central Lucão, com 12 pontos, sendo oito deles no bloqueio, o que correspondeu a metade da pontuação da equipe neste fundamento.

Sem contar com seu principal atacante, o oposto Franco, preservado com uma virose, o Praia Clube teve como maior pontuador, o ponta Maicon, que derrubou 12 bolas na quadra adversária.