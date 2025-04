Sada Cruzeiro é o primeiro finalista da Superliga masculina de vôlei

O Sada Cruzeiro está de volta à decisão da Superliga masculina de vôlei. Após ser eliminado nas quartas de final na temporada passada, o segundo maior vencedor da competição, com oito títulos, vai tentar igualar o número de conquistas do rival Minas Tênis Clube. A vaga para a final que acontecerá no dia 4 de maio, em São Paulo, veio neste sábado (26) com um 3 a 1, fora de casa, sobre o Praia Clube. As parciais foram de 22/25, 25/22, 25/16 e 25/15.