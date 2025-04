Sabalenka vence Mertens e vai às oitavas do WTA 1000 de Madrid

Sabalenka é a principal favorita do torneio. THOMAS COEX / AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a belga Elise Mertens, 26ª do ranking, de virada por 3/6, 6/2 e 6/1 neste domingo (27) e se classificou para as oitavas de final do WTA 1000 de Madrid, na Espanha.

Foi a décima vitória de Sabalenka sobre Mertens em 12 duelos.

— Depois de perder o primeiro set, eu apenas tentei jogar ponto após ponto, encontrar o ritmo no meu saque e no fundo da quadra — declarou a três vezes campeã de torneios do Grand Slam.

Em busca de sua quarta decisão e do terceiro título na capital espanhola, a numero 1 do mundo definiu o momento em que virou o jogo.

— A partir do momento em que parei de correr e bater na bola com muita força, as coisas funcionaram bem —acrescentou.

Duas vezes vencedora do WTA 1000 de Madri (2021 e 2023) e finalista em 2024, a bielorrussa enfrentará a estadunidense Peyton Stearns (44ª) nas oitavas de final.

Neste domingo, Stearns superou a suíça Rebeka Masarova em dois sets, parciais de 6/2 e 6/0.

Jessica Pegula e Jasmine Paolini são eliminadas

Sakkari é já foi a número 3 do ranking. THOMAS COEX / AFP

Número 3 do mundo, a estadunidense Jessica Pegula, que havia vencido seu primeiro torneio de saibro na carreira no WTA 500 de Charleston no início deste mês, foi derrotada pela japonesa Moyuka Uchijima (56ª), que venceu por 6/3 e 6/2.

Finalista de Roland Garros em 2024, a italiana Jasmine Paolini, sexta do ranking, foi derrotada pela grega Maria Sakkari, ex-número 3 e atual 82ª da WTA, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

Demais resultados deste domingo do WTA 1000 de Madrid:

3ª rodada (simples feminino):

Marta Kostyuk (UCR) 2 x 1 Veronika Kudermetova (RUS) — 6/0, 4/6, 6/4

Anastasia Potapova (RUS) 2 x 1 Sofia Kenin (EUA) — 3/6, 6/4, 7/6 (8/6)

Ekaterina Alexandrova (RUS) 2 x 0 Daria Kasatkina (AUS) — 6/3 e 7/6 (7/3)