Sabalenka chega à sua 4ª final em Stuttgart e disputará título com Ostapenko

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 no ranking da WTA, avançou para sua quarta final no torneio WTA 500 de Stuttgart neste domingo (20). Ela tentará ganhar seu primeiro título na segunda-feira contra a letã Jelena Ostapenko.

Após vencer o primeiro set (7-5), a bielorrussa perdeu seu saque logo no início, antes de empatar novamente impor seu jogo e converter seu primeiro match point com um ace, após 1 hora e 34 minutos.

"Ela me forçou a lutar por cada ponto; é sempre uma batalha difícil contra ela. Tive que me esforçar muito para vencer. Não sei o que fez a diferença no final. Tentei me manter agressiva", disse Sabalenka após a partida.