Ruud vence Medjedovic e mantém chances de ser bicampeão do ATP 500 de Barcelona

O tenista norueguês Casper Ruud, número 10 do mundo e atual campeão do ATP 500 de Barcelona, garantiu sua vaga nas quartas de final do torneio ao vencer nesta quarta-feira (16) o sérvio Hamad Medjedovic, 72º na classificação mundial, por 2 setas 0, com as duas parciais vencidas por 7/5.