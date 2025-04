Rüdiger vai perder restante da temporada após cirurgia no joelho

O zagueiro alemão Antonio Rüdiger foi operado no joelho e vai perder o restante da temporada da LaLiga, anunciou o Real Madrid nesta terça-feira (29).

"Nosso jogador Antonio Rüdiger passou por uma cirurgia bem-sucedida hoje [terça-feira] para tratar de uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda", disse o comunicado do clube, que não especificou quanto tempo ele ficaria afastado.

"A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Rüdiger iniciará o trabalho de recuperação em breve", continua a nota.

Segundo informações da imprensa, o zagueiro de 32 anos pode levar de seis a oito semanas para se recuperar. Esse desfalque se junta aos de Dani Carvajal e do brasileiro Éder Militão.

O Real Madrid continua na disputa pelo título do campeonato espanhol. Está quatro pontos atrás do líder Barça, com cinco rodadas a serem disputadas.

- Criticado na Alemanha -

Rüdiger também aguarda uma suspensão por ter atirado um objeto no campo, que caiu perto do árbitro na final da Copa do Rei em Sevilha, perdida por 3 a 2 na prorrogação para o Barcelona.

Visivelmente agressivo, Rüdiger foi agarrado por vários companheiros que tentavam impedi-lo de entrar em campo. No dia seguinte, o jogador pediu desculpas pela atitude em relação ao árbitro. "Não há desculpa para o meu comportamento. Cometi um erro antes do apito final. Peço desculpas novamente ao árbitro e a todos que decepcionei", respondeu Rüdiger nas redes sociais no domingo.

Na segunda-feira, o diretor esportivo da seleção da Alemanha, Rudi Völler, disse que Rüdiger "precisa mudar" seu comportamento após seu protesto violento.

"Toni é um jogador de futebol excepcional e um cara muito emotivo, um guerreiro em campo. Ele deve continuar assim. Mas, nesse caso, ele e alguns companheiros de equipe foram influenciados pelo clima extremamente tenso que reinava em torno do clube", disse Völler à agência de notícias alemã SID, afiliada da AFP.

"Isso não pode acontecer de novo. Principalmente como jogador da seleção alemã. Isso precisa mudar, e ele sabe disso, como demonstra sua reação pública", acrescentou Völler.

Muitos jogadores alemães aposentados esperam que Rüdiger não jogue pela seleção nas próximas partidas.

"Acho que a DFB [Federação Alemã de Futebol] deveria suspendê-lo. Eu não o levaria para a final da Liga das Nações", disse o ex-jogador da seleção Dietmar Hamann no programa de televisão Doppelpass, do canal Sport 1.

Mesmo sem punição por parte da seleção, a lesão tira Rüdiger das partidas da 'Mannschaft' em junho.

A Alemanha vai sediar a 'Final Four' da Liga das Nações, com uma semifinal contra Portugal no dia 4 de junho em Munique e uma final na mesma cidade da Baviera ou uma disputa pelo terceiro lugar (em Stuttgart) quatro dias depois.