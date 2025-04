Rüdiger passa por cirurgia e vira dúvida no Real Madrid para o Mundial de Clubes

Eliminado na Liga dos Campeões e derrotado na final da Copa do Rei, o Real Madrid ainda sonha com o título do Campeonato Espanhol. Mas, nesta busca, não terá um nome de peso em campo até o fim da temporada europeia: o zagueiro Antonio Rüdiger. O jogador foi submetido a uma cirurgia no joelho nesta terça-feira e pode ser baixa também no Mundial de Clubes.