Rüdiger leva bronca de Rudi Voller por indisciplina na final da Copa do Rei: 'Tem que mudar'

O zagueiro Antonio Rüdiger levou uma bronca nesta segunda-feira do ex-jogador e diretor esportivo da seleção da Alemanha, Rudi Völler, por seu comportamento destemperado com a arbitragem na prorrogação da final da Copa do Rei, em jogo que o Real Madrid acabou derrotado por 3 a 2, no sábado. Para o dirigente, o defensor da equipe merengue precisa mostrar classe e respeito pelos outros.

No momento máximo de sua irritação, ele gritou com o árbitro e pareceu ter jogado um pequeno saco de gelo no campo. "Não pode fazer isso, especialmente como jogador da seleção alemã. Ele (Rüdiger) precisa mudar isso, e ele mesmo sabe disso, sua reação pública demonstra isso", disse Völler à agência de notícias DPA.

Com três Copas do Mundo no currículo, e campeão mundial com a Alemanha em 90, na Itália, o ex-centroavante cobrou uma postura diferente do atleta ao afirmar que a questão disciplinar deve ser um dos pilares dos jogadores de alto nível

"Toni é um jogador de categoria, mas como jogador da seleção alemã, ele também precisa demonstrar classe em seu comportamento. Ele exige respeito por si mesmo, com razão, e precisa demonstrar esse mesmo respeito pelos outros, sem exceção", comentou

Os comentários de Völler não abordaram se a conduta de Rüdiger poderia ter algum impacto na seleção. Ele acrescentou que não queria que Rüdiger diminuísse sua abordagem emocional ao jogo. "É um excelente jogador de futebol e um cara muito emotivo, um lutador em campo", disse Völler. "Deve continuar assim."

O descontrole de Rüdiger, no entanto, pode trazer desdobramentos. Segundo o jornal "Marca", o juiz Ricardo de Burgos Bengoetxea relatou na súmula que "aos 120 minutos, o jogador Rüdiger, Antonio foi expulso pelo seguinte motivo: arremessou um objeto da área técnica sem me atingir. Após receber o cartão vermelho, teve de ser contido por vários membros da comissão técnica demonstrando uma atitude agressiva".