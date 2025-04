Rüdiger é suspenso por seis jogos por expulsão na final da Copa do Rei

O Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sancionou nesta terça-feira (29) o zagueiro do Real Madrid Antonio Rüdiger com uma suspensão de seis jogos pela expulsão na final da Copa do Rei, enquanto puniu Lucas Vázquez com dois jogos e anulou o cartão vermelho mostrado pelo árbitro ao inglês Jude Bellingham.