Roland Garros vai manter juízes de linha na edição de 2025

"Somos o país com os melhores árbitros do circuito em todos os torneios mundiais. Somos uma referência e queremos mantê-los", afirmou.

Entre os outros torneios do Grand Slam, o Aberto da Austrália e o US Open aprovaram a arbitragem eletrônica em 2021, e Wimbledon vai adotá-la na edição deste ano.

Por outro lado, os organizadores confirmaram as tão esperadas homenagens deste ano a Rafael Nadal, quatorze vezes campeão de Roland Garros e que se aposentou em novembro de 2024, e a Richard Gasquet, o veterano tenista francês que anunciou sua aposentadoria do torneio da capital.

Em relação à programação do torneio de 2025, os organizadores decidiram adiar a segunda semifinal masculina, que não ocorrerá antes das 19h locais (16h de Brasília) em vez de 17h30. como no ano passado, em meio a críticas sobre arquibancadas vazias na quadra central.

"O objetivo é lotar as arquibancadas inferiores. Não conseguimos isso no ano passado; não estávamos no nível que deveríamos estar", reconheceu a ex-número 1 do mundo, Amelie Mauresmo, diretora do torneio.