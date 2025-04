Rio Sail GP é cancelado para reparos de velas asas dos catamarãs F50 

O barco brasileiro da Sail GP Team. AT Films / Divulgação/Sail GP

Após identificar um defeito nas velas asas (wingsails) da frota de catamarãs F50, o SailGP tomou a difícil decisão de cancelar o Rio Sail Grand Prix 2025, que ocorreria nos dias 3 e 4 de maio, visando facilitar os reparos necessários antes do evento de New York (7 e 8 de junho) e do restante da temporada.

O problema foi descoberto após testes e análises do colapso da vela asa (wingsail) do Australia SailGP Team, ocorrido no mês passado em San Francisco. O CEO do SailGP, Russell Coutts, definiu a decisão como “uma ação necessária a ser tomada”.

— Após uma análise minuciosa, nossos engenheiros e técnicos identificaram um defeito com a adesão do material no núcleo do painel da alma de cisalhamento de algumas das asas rígidas, o que poderia comprometer a integridade estrutural dessas peças. Sendo assim, tomamos a prudente decisão de suspender a etapa do próximo mês, garantindo tempo suficiente para concluir os reparos e conduzir novas investigações, se necessário — afirmou Couts.

De acordo com a política do SailGP, todos os portadores de ingressos serão reembolsados integralmente nos próximos dias, enquanto o campeonato avalia possíveis opções para remarcar o evento de 2025 do Rio de Janeiro.

— Sabemos que essa notícia será extremamente decepcionante, mas a segurança de nossos atletas é nossa prioridade máxima. Agradecemos aos fãs apaixonados do Brasil pelo apoio contínuo ao SailGP e à equipe brasileira, assim como aos nossos parceiros no país e ao redor do mundo. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos confiantes de que conseguiremos colocar as 12 equipes nacionais prontas para correr quando o SailGP retornar em New York, em junho — finalizou o CEO.

Martine Grael, capitã do Brazil SailGP Team, reconheceu a importância da decisão e compartilhou o sentimento da equipe.

— É claro que fica um sentimento de frustração, principalmente porque estávamos muito empolgados para correr em casa e dar continuidade à evolução que vínhamos construindo como equipe. Mas a gente entende que, nesse momento, a prioridade precisa ser a segurança – algo que é inegociável dentro do SailGP. Sabemos que ainda temos outras etapas importantes pela frente, e o foco agora é seguir trabalhando duro para manter o ritmo de crescimento do time. Todo mundo estava animado com a etapa do Rio, não só o nosso time, mas todos os envolvidos na competição. Agora é transformar essa energia em motivação para as próximas disputas — afirmou a bicampeã olímpica da classe 49er FX.

O que é Sail GP

A Sail GP é considerada a Fórmula 1 da vela, pela velocidade que os barcos atingem. A temporada irá até o final de novembro de 2025, com um total de 14 etapas, onde as equipes somam pontos e quem mais pontuar fica com o título.