Rio Grande do Sul é campeão do Brasileiro sub-16 de vôlei masculino

O vôlei do Rio Grande do Sul voltou a brilhar em uma competição nacional. Após o título do Campeonato Brasileiro de seleções sub-18 masculino , o Estado comemorou a conquista da categoria masculina sub-16 , disputada em Brasília.

O grande nome dos gaúchos na final foi Lorenzo. Ele terminou a partida com 31pontos, todos marcados no ataque. O jogador da Apaavôlei/Caxias do Sul também foi campeão com a seleção sub-18 em março.