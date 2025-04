Renasce Sorocaba é campeão da Superliga B feminina de vôlei

Renasce Sorocaba campeão da Superliga B feminina. Mauricio Val / FV Imagem/CBV)

Em um confronto emocionante, o Renasce Sorocaba derrotou o Tijuca Tênis Clube e conquistou o título da Superliga B feminina de vôlei. A decisão foi disputada em jogo único, no ginásio do clube carioca.

O triunfo, por 3 a 2, teve parciais 28/26, 16/25, 18/25, 25/21 e 15/12. Com o resultado, os dois times garantiram classificação para a divisão principal da Superliga, na próxima temporada.

Como foi a decisão

O Tijuca chegou a abrir 24 a 19 no set inicial, mas acabou perdendo os cinco set points e permitiu a virada do Sorocaba, que marcou sete pontos seguidos.

Ainda assim, com um bom padrão e contando com o apoio da torcida, que lotou o ginásio, o time da casa conseguiu dominar as duas parciais seguintes, com destaque para a oposto Beatriz.

Com 2 a 1 no placar, bastava para o Tijuca confirmar a superioridade no quarto set. O técnico Clóvis Granado, contudo, mudou sua equipe para o set decisivo e, com a entrada de Camilly Salomé, o Sorocaba reagiu e empatou o jogo.

A decisão do título, assim, ficou para o tie-break, em que as paulistas abriram 5 a 2. O Tijuca reagiu e virou em 8 a 7, mas, novamente, Camilly Salomé comandou a virada sorocabana. No final, um bloqueio da levantadora Laura garantiu a vitória.

Campanha vitoriosa

— Esse time foi construído com muito amor e carinho. O nome do projeto é Renasce Vôlei Sorocaba para trazer as lembranças de 1994-1995, quando a cidade teve um time grande (Leite Moça/Sorocaba), com Ana Moser, Fernanda Venturini, Ana Paula, Silvana — disse Clóvis Granado ao lembrar do time que venceu a Superliga e o Mundial.

O treinador também falou sobre o comportamento do grupo que garantiu a equipe na Superliga A em 2025-26.

— Essas meninas compraram o projeto. Elas não vieram ganhando muito. Mas a gente se preocupa com o ser humano, com o bem-estar delas, alimentação, sono, morar perto do clube. O meu sentimento hoje é de orgulho do que essas meninas fizeram dentro da quadra. E se tivessem perdido (o título), eu teria o mesmo sentimento de orgulho, porque elas foram guerreiras.

Na campanha até o título, o Renasce Sorocaba terminou a fase de classificação em segundo lugar, com 11 vitórias e apenas duas derrotas. Nas quartas de final eliminou o Flamengo em dois jogos e repetiu a dose no confronto semifinal contra o São Caetano.

Leia Mais Seleção gaúcha feminina termina em 3º lugar no Brasileiro sub-18 de vôlei

Confira o grupo campeão