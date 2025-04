Ênio foi afastado dos jogos do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia) apresentou um relatório aos órgãos de investigação em que cita 111 usuários e aproximadamente R$ 56 mil em apostas suspeitas no cartão amarelo do atacante Ênio, do Juventude, em partida contra o Vitória, pelo Brasileirão.

Conforme revelado por ZH na última sexta-feira (4), estes dados foram um alerta de possível manipulação no lance. Sabendo a investigação, o Juventude afastou Ênio da partida contra o Botafogo.

Este relatório foi recebido pela CBF na semana passada e distribuído para órgãos de investigação, como o Ministério Público e a Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e federações estaduais.

Apostadores com atividade suspeita

Segundo o ge.globo, o relatório da Ibia aponta cinco casas de apostas diferentes. Em uma delas, 22 usuários do Brasil apresentaram comportamentos fora do comum. Eles somaram R$ 27,6 mil em apostas, cujo lucro foi de aproximadamente R$ 40 mil. Houve também contas na Europa que apostaram mais R$ 3 mil.

Outra casa de apostas suspeita de 60 de clientes. 10 deles haviam criado contas recentemente. As apostas somaram 12,4 mil. Enquanto isso, uma terceira empresa que tem três bets como clientes afirmou que elas identificaram 29 usuários suspeitos, que apostaram R$ 13,7 mil no cartão amarelo de Ênio. O relatório também cita apostas acima dos limites permitidos que foram barradas.

Um fator que corrobora para a suspeita em Ênio é que pessoas do futebol e ligadas ao jogador (o que é proibido pela Fifa, aliás) participaram das apostas. Seus nomes são mantidos em sigilo, mas a CBF já sabe quem são. Pelo menos três são atletas profissionais.

Ênio foi afastado pelo Juventude

ênio não atuou contra o Botafogo. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O cartão amarelo sofrido pelo atacante Ênio, do Juventude, aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo diante do Vitória, gerou um alerta de suspeita de manipulação. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Botafogo por 2 a 0, na noite deste sábado (5), no Estádio Nilton Santos, o técnico Fábio Matias falou pela primeira vez sobre o assunto. O treinador do Juventude revelou quando ficou sabendo do alerta emitido pela CBF.

— Recebemos a informação na quinta-feira no período da noite com relação a possibilidade, através do presidente do clube. Fizemos uma reunião pra decidir que ele estava fora desse jogo aqui até que se conclua a situação em relação a ele — declarou o treinador do Juventude, Fábio Matias, à Rádio Caxias, no Estádio Nilton Santos.

Ênio foi comprado recentemente pelo Juventude

Ênio foi adquirido após um bom Gauchão. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O Juventude comprou 50% dos direitos federativos do atacante Ênio junto ao Amazonas após o Gauchão.

O atleta de 24 anos tinha contrato de empréstimo com o Verdão até o fim de 2025 e assinou um novo vínculo de três temporadas.

Ênio foi um dos destaques da equipe de Fábio Matias durante o Campeonato Gaúcho e despertou interesse de clubes como Atlético-MG e Athletico. Conhecedor das sondagens ao time de Manaus, os dirigentes do Juventude se anteciparam e abriram negociações para a compra de 50% do passe do atleta. Os valores não foram confirmados, mas giram em torno de R$ 1,2 milhão.

A aquisição de Ênio junto ao Amazonas, no entanto, não significa que ele permanecerá no Alfredo Jaconi até o fim da temporada. Por outro lado, o novo vínculo e a multa que será estipulada em contrato permitirão que o Juventude possa fazer uma venda vantajosa do atleta no futuro.

Ênio tem 11 jogos pelo Ju em 2025, com um gol e uma assistência.