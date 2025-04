Rebeca Andrade conquista Prêmio Laureus na categoria "Retorno do Ano"

Rebeca com o Prêmio Laureus, conquistado nesta segunda. JAVIER SORIANO / AFP

Rebeca Andrade tornou-se a primeira mulher brasileira a conquistar o Prêmio Laureus. A paulista ficou com o troféu na categoria "Retorno do Ano".

A congratulação vem depois da ginasta passar por três cirurgias no joelho e voltar às competições. Em Paris, consolidou-se como a brasileira com mais medalhas olímpicas — seis (dois ouros, três pratas e um bronze).

— Me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Prêmio Laureus. Estou muito orgulhos e abençoada pela equipe que eu tenho e pela família. Queria fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui, que é minha psicóloga. Agradecer pelo trabalho, pelo companheirismo e pelo suporte que tive durante minhas lesões. Me sinto feliz por ser uma grande referência para as próximas gerações — disse Rebeca, que recebeu o prêmio das mãos do ex-jogador Cafu.

Concorrentes

A paulista superou outros grandes nomes do esporte mundial. Concorriam na categoria com a brasileira, o nadador americano Caeleb Dressel, Lara Gut-Behrami, esquiadora alpina suíça, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmus.

Rebeca junta-se a outros nomes do esporte e do paradesporto brasileiro que já venceram o Prêmio Laureus. O país não ganhava a premiação há 10 anos.

Rebeca em Paris. LOIC VENANCE / AFP

O último havia sido o nadador Daniel Dias, que venceu na categoria Paratleta do Ano em 2009, 2013 e 2016. Além dele e de Ronaldo, Pelé (2000, pela carreira), Bob Burnquist (2002, Atleta de Ação do Ano) e a Seleção Brasileira de futebol (2003, Equipe do ano) tinham levado o troféu para o país.

Na cerimônia no Palácio de Cibeles, em Madri, que coroou Rebeca Andrade, Simone Biles, ginasta norte-americana, venceu o prêmio de Atleta Feminina do Ano, e Armand Duplantis ficou com o troféu na categoria Atleta Masculino do Ano.

Rebeca é está na história do esporte brasileiro. Gilmar Fraga / Agencia RBS

Outros brasileiros que já venceram o prêmio

Ronaldo (futebol)

Pelé (futebol)

Bob Burnquist (skate)

Seleção Brasileira

Veja todos os vencedores do Laureus 2025

Atleta Masculino do Ano

Armand Duplantis (salto com vara – Suécia)

Time do Ano

Real Madrid (futebol – Espanha)

Atleta Feminina do Ano

Simone Biles (ginástica artística – EUA)

Revelação do Ano

Lamine Yamal (futebol – Espanha)

Retorno do Ano

Rebeca Andrade (ginástica artística – Brasil)

Atleta do Ano com Deficiência

Jiang Yuyan (natação – China)

Atleta do Ano em Esportes de Ação

Tom Pidcock (ciclismo de montanha – Reino Unido)

Prêmio Esporte para o Bem

Kick4life (Lesoto) – Usa o futebol para ajudar crianças e jovens em risco

Homenagem pela Trajetória Profissional:

Kelly Slater (surfe - EUA)

Homenagem Ícone do Esporte