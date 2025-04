Real Madrid vence Getafe (1-0) e segue na luta pelo título do Espanhol

O Real Madrid se manteve na luta pelo título da LaLiga, após vencer o Getafe (12º) por 1 a 0 no 'El Coliseum' nesta quarta-feira (23), em uma partida da 33ª rodada do campeonato espanhol.

Um gol do turco Arda Güler aos 21 minutos de jogo deixou o clube 'merengue' novamente a quatro pontos do líder Barcelona, que na terça-feira havia vencido o Mallorca (8º) por 1 a 0 em Montjuic.

Em outra disputa entre os gigantes do futebol espanhol, o time da capital vai enfrentar o Barça no sábado na final da Copa do Rei, em Sevilha.