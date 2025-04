Real Madrid vence Athletic Bilbao (1-0) no fim e segue vivo no Espanhol

Eliminado da Liga dos Campeões, mas ainda com chances de conquistar o bicampeonato espanhol. O Real Madrid derrotou o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu (1-0) com um gol no último minuto do uruguaio Fede Valverde, neste domingo (20), pela 32ª rodada.

A equipe 'merengue', que havia perdido diante de sua torcida na quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal (2-1), via o líder Barcelona - que no sábado venceu o Celta (4-3) - abrir seis pontos de vantagem, já que não conseguia marcar contra o time basco. Até que o lateral uruguaio aproveitou uma sobra dentro da área e, de primeira, mandou a bola no ângulo de Unai Simón (90'+3).

Foram três pontos conquistados com muito esforço, mas que deixam os comandados de Carlo Ancelotti a quatro dos líderes e restauram o otimismo a menos de uma semana da final da Copa do Rei contra o próprio Barça.

Os bascos, que suaram muito para tentar anular as estrelas do time madridista Bellingham-Vinicius-Rodrygo - com a ausência de Kylian Mbappé, que assistiu à partida das tribunas devido a uma suspensão -, entraram em campo com o moral nas alturas após a classificação para as semifinais da Liga Europa na quinta-feira com a vitória em San Mamés sobre o Glasgow Rangers (2-0).

Algumas vaias para o atacante francês foram ouvidas quando sua imagem aparecia no telão do estádio.

O Real Madrid ainda tem o clássico do campeonato espanhol no dia 11 de maio em Barcelona como uma chance para seguir reduzindo a diferença em relação aos catalães.

- Diminui pressão sobre Ancelotti -

A vitória deste domingo também alivia a pressão sobre os ombros de Carlo Ancelotti. O contrato do técnico italiano de 65 anos expira em 2026, mas a eliminação na Liga dos Campeões gerou especulações sobre uma possível saída no final da temporada.

Apesar da derrota, o Athletic segue bem posicionado na disputa pela classificação para a Champions da próxima temporada, com nove pontos a mais que o Betis (6º).

O time sevilhano, que se classificou para as semifinais da Conference League - terceira competição europeia mais importante - visitará o Girona na segunda-feira para a partida de encerramento da rodada.

Os jogadores comandados por Ancelotti controlaram o jogo e criaram chances, mas não conseguiam superar Simón.

E isso apesar do fato de o goleiro da seleção espanhola ter sido um dos poucos titulares regulares escalados por Ernesto Valverde desde o início no Santiago Bernabéu, já que o técnico espanhol estava mais focado em poupar seus jogadores antes da semifinal da Liga Europa contra o Manchester United.

Mas a maior ambição do time da casa foi recompensada com o chute de pé direito de Fede Valverde.

Também neste domingo, e também imerso na luta por uma das cinco vagas da Liga dos Campeões que o campeonato espanhol vai oferecer, o Villarreal (5º) empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad (9ª).

E o Osasuna conseguiu uma vitória que pode garantir a permanência na primeira divisão em sua visita ao Valladolid (3-2).

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação

- Sexta-feira:

Espanyol - Getafe 1 - 0

- Sábado:

Rayo Vallecano - Valencia 1 - 1

Barcelona - Celta Vigo 4 - 3

Mallorca - Leganés 0 - 0

Las Palmas - Atlético de Madrid 1 - 0

- Domingo:

Valladolid - Osasuna 2 - 3

Villarreal - Real Sociedad 2 - 2

Sevilla - Alavés 1 - 1

Real Madrid - Athletic Bilbao 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Girona - Betis

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 73 32 23 4 5 88 32 56

2. Real Madrid 69 32 21 6 5 65 31 34

3. Atlético de Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26

4. Athletic Bilbao 57 32 15 12 5 49 26 23

5. Villarreal 52 31 14 10 7 55 42 13

6. Betis 48 31 13 9 9 42 39 3

7. Mallorca 44 32 12 8 12 31 37 -6

8. Celta Vigo 43 32 12 7 13 47 49 -2

9. Real Sociedad 42 32 12 6 14 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

11. Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7

12. Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2

13. Espanyol 38 31 10 8 13 34 40 -6

14. Valencia 38 32 9 11 12 36 48 -12

15. Sevilla 37 32 9 10 13 35 43 -8

16. Girona 34 31 9 7 15 38 48 -10

17. Las Palmas 32 32 8 8 16 38 52 -14

18. Alavés 31 32 7 10 15 34 46 -12

19. Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53

