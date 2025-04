Real Madrid é goleado com dois gols de falta do mesmo jogador na Champions League; Inter de Milão vence o Bayern

Arsenal 3x0 Real Madrid

Golaços de Rice

Aos 25, Rice resolveu arriscar novamente em cobrança de falta. Desta vez, a bola foi na gaveta, no canto do goleiro, e também morreu no fundo das redes. Outra bucha. Cinco minutos depois, Mikel Merino recebeu na entrada da área e chutou bonito no canto de Courtois para ampliar o marcador. Placar final: 3 a 0.