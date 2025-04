Raphinha brilha, Barcelona arrasa Dortmund e encaminha vaga nas semifinais da Liga dos Campeões

Raphinha faz sua melhor temporada disparada na carreira. E continua ampliando suas marcas positivas no Barcelona. Nesta quarta-feira, o brasileiro "roubou" um gol de Cubarsí, abrindo o marcador diante do Borussia Dortmund, e ainda deu assistências para Lewandowski (anotou duas vezes no jogo) e Lamine Yamal, deixando o clube espanhol muito próximo das semifinais da Liga dos Campeões com vitória arrasadora por 4 a 0 no estádio Olímpico Lluís Companys.

Artilheiro da principal competição europeia, agora com 12 gols, Raphinha subiu para 28 bolas nas redes na temporada, na qual ainda distribuiu 22 assistências em 45 partidas. Dono de cinco títulos na Liga dos Campeões, mas em jejum desde a edição 2015, o Barcelona deu enorme demonstração de força na busca pela tríplice coroa - lidera o Espanhol com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid e está na final da Copa do Rei.

No fim de semana, em empate com o Bétis por 1 a 1 também na Catalunha, pelo Espanhol, Raphinha bateu boca com um dos auxiliares da arbitragem e precisou ser contido por Hansi Flick e companheiros, como o goleiro Ter Stegen, ausência por lesão. Após momento de fúria, todos no clube previam que o brasileiro seria decisivo diante do Borussia, como realmente ocorreu nesta quarta-feira.

Depois de dar descanso ao artilheiro Lewandowski nas últimas partidas, Hansi Flick escalou o poderoso trio de ataque com o polonês ao lado do brasileiro Raphinha e do jovem espanhol Lamine Yamal, de 17 anos. No poderio ofensivo estava a aposta do treinador na busca por vantagem cômoda ao jogo de volta, na Alemanha, agendado para a próxima terça-feira.

Melhor ataque da atual edição da Liga dos Campeões, o Barcelona entrou em campo com impressionantes 32 gols anotados em 10 aparições, média de 3,2 por embate. O duelo, um reencontro da primeira fase, veio com os catalães como amplos favoritos - fizeram 3 a 2 no Iduna Signal Park - e com o Borussia prometendo superação.

O Barcelona iniciou a partida aplicando uma gigantesca pressão, com muitas peças no campo ofensivo diante de um acuado esquadrão alemão. Com somente cinco minutos, Yamal teve duas oportunidades de ouro. Na primeira, bateu colocado para defesa de Kobel. Depois, passou pelo marcador com um elástico e errou o alvo. O goleiro alemão nem se recompôs e já voltou a trabalhar. Raphinha rolou para trás e Lewandowski parou no camisa 1.

Parecia questão de tempo a abertura do placar pelos catalães, tamanha a pressão. Mas as linhas avançadas, até com laterais além do meio-campo, "convidavam" o Dortmund, que até arriscou alguns avanços em contragolpes rápidos, sem sustos para Szczesny, contudo. Adeyemi estava um tanto afobado, não sabendo aproveitar os lances e cometendo faltas bobas.

O trabalho dos técnicos na beira do campo era outro atrativo. Flick só faltava entrar no gramado "empurrando" o time ao ataque. Fazia até os movimentos como se fosse um dos jogadores do Barcelona. Já Niko Kovac não escondia sua preocupação. Por vezes com cara de assustado, conversava ao pé do ouvido com seu auxiliar buscando alternativas para o time ter um frescor em campo - não conseguia tocar passes e diminuir o ímpeto catalão.

Aos 25 minutos, uma falta boba transformou o domínio dos espanhóis em vantagem no marcador, em lance de zagueiros. Após cruzamento, Iñigo Martínez cabeceou para a área e Cubarsí desviou às redes. Antes de a bola cruzar a linha, Raphinha deu carrinho para tirar o gol do defensor e levar a definição ao VAR semiautomático. O grito do gol veio segundos depois após confirmação da tecnologia.

Brasileiro com mais gols em única edição da Liga dos Campeões, Raphinha amplia seu recorde ao anotar pela 12ª vez. Neymar fez em 10 oportunidades na edição de 2014/15 que culminou com o troféu. São, ainda, cinco assistências do atual destaque.

Sair atrás do placar obrigou o Borussia a abrir mão do esquema cauteloso ainda na primeira etapa. E bastou um pouco de ousadia para flertar com a igualdade. Sozinho, Guirassy furou na hora de empatar e ainda mandou uma bomba na rede, pelo lado de fora. Já Gittens mandou nas mãos de Szczesny.

O Barcelona voltou do intervalo com a mesma "fome" do começo do jogo e não demorou a abrir boa folga no marcador. Com seu trio de ataque. Yamal deu um balão para Raphinha tocar de cabeça e servir Lewandowski. Também de cabeça, o polonês anotou o segundo logo aos 3 minutos.

O segundo gol foi um duro golpe no time alemão, que voltou mexido sonhando com a igualdade e nem teve tempo para mostrar o planejado na pausa do intervalo. Abalada, a equipe demorou a se organizar no campo enquanto o Barcelona não diminuía o ritmo. Fermín acertou a trave.

Limitado a evitar uma eliminação já no confronto de ida, os alemães não acertavam mais nada. E nem o papel de evitar mais gols conseguiram cumprir. Em contra-ataque, o Barcelona viu Lewandowski anotar pela segunda vez, desta vez concluindo passe preciso de Fermín. O polonês subiu para 29 gols sobre seu ex-time, muitos deles quando ainda defendia o Bayern, e encostou em Raphinha ao chegar a 11 nesta Liga dos Campeões.