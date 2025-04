Raphael Veiga sofre luxação no ombro esquerdo, mas Palmeiras descarta necessidade de cirurgia

Veiga no momento em que foi atnedido pelo DM do Palmeiras. Cesar Greco/Palmeiras / Divulgação/Palmeiras

Destaque do meio-campo do Palmeiras, Raphael Veiga vai desfalcar o time nos próximos jogos. Após ser substituído no começo da partida diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o armador teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo. O clube, contudo, informou que não será necessária uma cirurgia.

"O meio-campista Raphael Veiga, substituído no decorrer da partida de quarta (09), passou por exames e teve diagnosticada uma luxação no ombro esquerdo, sem necessidade de intervenção cirúrgica - o camisa 23 já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance", revelou o clube.

É uma lesão parecida com a do também meia Maurício, que está há quase dois meses sem jogar neste começo de ano. Neste caso, contudo, houve a necessidade do processo cirúrgico. O retorno às partidas ocorreu justamente diante dos paraguaios, mas o jogador ficou o tempo todo no banco de reservas.

A lesão de Veiga ocorreu em um lance bobo. Ele se enroscou com dois marcadores e foi ao chão com a mão no ombro. Parecia um choque comum, até a retirada do campo diretamente para os vestiários. Após ser medicado, o meia voltou ao banco de reservas para incentivar os companheiros.

Sem os titulares - fizeram regenerativo na academia - o Palmeiras trabalhou em campo reduzido nesta quinta. A atividade técnica contou com o reforço do atacante Paulinho e do lateral-direito Marcos Rocha, em novo passo da transição física.

Quem estava radiante, contudo, era o meio-campista Allan, que aos 20 anos fez sua estreia na Libertadores.

— Fico muito feliz de estrear em Libertadores, realizar mais um sonho com essa camisa aqui, poder entrar e ajudar meus companheiros e fazer um bom jogo — comemorou.