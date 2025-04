Ramón Díaz deixa treino 'tranquilo', mas demissão do Corinthians ainda é iminente

Depois da derrota para o Fluminense na quarta-feira, Ramón Díaz comandou o treino normalmente no CT Joaquim Grava, em meio a rumores de uma possível demissão nas últimas horas. Na saída, o argentino fez breve aceno aos jornalistas, afirmando que "eles estão dando mal as informações" sobre sua queda do Corinthians. No entanto, segundo apurou o Estadão, a demissão ainda é iminente e existe chance de ocorrer ainda nesta semana.

Nesta quinta, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense permaneceram na parte interna do CT, para um trabalho de recuperação física. Os demais foram ao campo depois de uma ativação na academia. Ramón Díaz ainda comandou um exercício de troca de passes com finalizações e um jogo coletivo de área a área.

No mesmo ambiente, dirigentes do Corinthians se reuniram na manhã e tarde desta quinta-feira para discutir o futuro de Ramón e seu filho, Emiliano Díaz, no comando da equipe. O presidente Augusto Melo e o executivo de futebol Fabinho Soldado trabalham com uma substituição dos argentinos, mas ainda não há um nome consolidado para assumir o time. Isso fez com que, nesta quinta, o argentino comandasse o treinamento. Livre no mercado após deixar a seleção, o técnico Dorival Júnior é especulado no clube.

Ao mesmo tempo, entre os conselheiros, existe uma ala que é favorável à demissão do treinador. Os maus resultados e os desempenhos recentes, somados à crítica de Memphis Depay ao trabalho tático dos argentinos, fez com que Augusto Melo "acelerasse" as discussões sobre uma troca no comando técnico.

"Se você olhar os últimos jogos, quantas chances criamos? Quantas vezes eu finalizei ao gol? Hoje, talvez uma vez. E na maioria dos jogos, nenhuma vez, isso é frustrante. Porque eu sei finalizar bem, e isso é frustrante. Mais uma vez, acho que temos muito dever de casa a fazer", afirmou o holandês, na zona mista, após a derrota para o Fluminense.

Além do revés diante do Fluminense, a derrota no clássico, diante do Palmeiras, foi um baque para o Corinthians e a família Díaz. "O golpe no clássico foi duro para nós. Oscilações no rendimento da equipe são normais, mas não estamos acostumados a perder dois jogos seguidos. Este grupo precisa e vai reagir rápido", garantiu Emiliano.