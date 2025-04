Quem se destacou e quem decepcionou no draft da NFL? Assista ao podcast

No draft, as 32 franquias da NFL tem a possibilidade de reforçar seus elencos com os talentos vindos do futebol americano universitário. Durante sete rodadas, 259 atletas são selecionados pelas equipes.

O quarterback Cam Ward, de Miami, foi a primeira escolha geral do Tennessee Titans. Ele chega com a expectativa de mudar a equipe de patamar.

Na segunda escolha, uma das principais curiosidades do draft. Travis Hunter, do Colorado, é considerado um fenômeno do futebol americano pois joga tanto no ataque, de wide receiver, como na defesa, de cornerback. Ele vai jogar no Jacksonville Jaguars.