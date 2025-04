Quem são os treinadores dos quatro semifinalistas da Champions League

Conheça os treinadores dos quatro semifinalistas da Champions League

Hansi Flick (Barcelona)

O alemão Hansi Flick foi o escolhido para recolocar o Barça no topo do futebol europeu. E, até aqui, tem conseguido. Contratado no início desta temporada, o treinador encaixou o time, que lidera a La Liga, está na final da Copa do Rei e perdeu apenas um jogo em 2025. Com ele, o Barcelona volta a uma semi de Champions após seis temporadas.