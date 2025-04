Quem é Tommy Paul, adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid

Tommy Paul conquistou quatro títulos na carreira. CLAUDIO BRESCIANI / TT NEWS AGENCY / AFP

De um jogo para o outro, João Fonseca enfrentará dois espectros opostos no Masters 1000 de Madrid. O tenista brasileiro venceu nesta quinta (24) o dinamarquês Elmer Moeller, número 114 do mundo e que entrou na chave principal depois de passar o torneio classificatório. No sábado (26), ele enfrentará o americano Tommy Paul, um dos principais nomes do circuito na atualidade. Será o primeiro confronto entre os dois.

Nascido em Nova Jersey, Paul é o atual número 12 do mundo. Seu melhor ranking foi conquistado no começo do ano, chegando ao 9º lugar da ATP.

O americano, de 27 anos, iniciou a vida no tênis aos 7 anos. O saibro, piso onde enfrentará Fonseca, é o seu favorito. Foi nas quadras de terra batida de Greenville, na Carolina do Norte, onde executou suas primeiras raquetadas.

Destaque em Roland Garros

Em 2015, surgiu para o mundo do tênis ao ser campeão juvenil de Roland Garros. Apesar da familiaridade com o saibro, todos os seus títulos como profissional são em quadras rápidas. Foi campeão duas vezes em Estocolmo, outra em Dallas e uma em Queens, competição disputada na grama.

Na temporada, ainda não não venceu nenhum título. São 15 vitórias e seis derrotas. Em 2025, seus melhores resultados foram três semifinais, nos ATP 250 de Adelaide e Houston no no ATP 500 de Dallas. Em Grand Slams, seu melhor resultado foi a semifinal no Australian Open em 2023.