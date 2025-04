Quem é Declan Rice, jogador do Arsenal que marcou dois gols de falta contra o Real Madrid na Champions

Não só um, mas dois. Em jogaço, pela ida das quartas da Champions League, Declan Rice, do Arsenal, marcou dois golaços contra o Real Madrid . Ambos de falta, no ângulo da meta defendida por Courtouis.

O detalhe é que ele nunca tinha feito um gol de falta em sua carreira. No duelo desta terça-feira (8), em Londres, se juntou à seleta lista de jogadores com mais gols de falta em uma mesma partida de Champions , ao lado de Cristiano Ronaldo, Neymar, Rivaldo e Ziyech, segundo o sofascore.

Quem é Declan Rice?

Destaque também na seleção inglesa, o volante chegou ao Arsenal em 2023 como uma das principais contratação da equipe para a temporada. O time londrino venceu a disputa com o Manchester City e investiu 100 milhões de libras (R$ 611 milhões pela cotação da época), além de 5 milhões de libras em bônus, para contratá-lo.

O alto investimento e a grande expectativa dos Gunners foram atingidas com sucesso. Até aqui, em duas temporadas, Rice marcou 12 gols e distribuiu 17 assistências em 84 partidas.

Antes do Arsenal, Rice vestiu as cores do West Ham, clube que o revelou para o futebol. A curiosidade é que na base o volante ainda jogou pelo Chelse, maior rival dos Gunners.