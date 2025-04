Queda de Shedeur Sanders no draft mostra que talento não é tudo para ter sucesso na NFL

Shedeur Sanders não mostrou comportamento exemplar para ser escolhido cedo no draft. DUSTIN BRADFORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O draft da NFL de 2025 podia não ter a classe mais talentosa de todos os tempos, porém o recrutamento rendeu narrativas históricas. Já na primeira rodada, trocas, surpresas e apostas por parte de algumas franquias. Nos dois dias seguintes, uma das maiores quedas da história de um draft.

Cotado inicialmente para ser uma escolha top 3, o quarterback Shedeur Sanders, da Universidade de Colorado, foi selecionado apenas na quinta rodada, sendo a 144ª escolha geral, por parte do Cleveland Browns.

Para muitos, Sanders seria o segundo quarterback selecionado. No entanto, o atleta de 23 anos foi apenas o sexto na lista. O que explica essa queda nunca vista anteriormente em um draft?

Histórico familiar e comportamento duvidoso

Filho de Deion Sanders, ex-cornerback da NFL e membro do Hall da Fama do futebol americano, Shedeur nunca enfrentou muitos problemas para ter espaço para jogar. No College Football, ele foi titular em duas universidades consideradas pequenas.

Foram dois anos em Jackson State, até que em 2023, o pai assumiu o comando técnico de Colorado. Com isso, o filho foi transferido para ser o titular. Os resultados até apareceram, mas não totalmente na conta de Sanders.

Números

O quarterback teve seus momentos de brilho, mas a grande estrela era Travis Hunter, o jogador mais fascinante da classe — por atuar em alto nível no ataque e na defesa —, que foi a segunda escolha geral do draft 2025.

Com ele, os números de Sanders aumentaram, o que valorizou seu nome para o recrutamento. No entanto, para entrar na NFL não basta ser talentoso, é preciso ter liderança, caráter e saber começar de baixo para conquistar seu espaço. Características que Shedeur Sanders não mostrou para as equipes.

Disputa por vaga

O quarterback terminou o draft como uma das apostas dos Browns, já que ele não foi o único da posição a ser selecionado. Na terceira rodada, a franquia de Cleveland trouxe Dillon Gabriel, de Oregon.

Ambos brigarão por espaço ao longo da temporada, que começa no dia 4 de setembro. Pode ser que futuramente Sanders prove que todos estavam errados, mas, no momento, ele mostra que para ter sucesso na NFL é necessário mais do que talento.

