Qual o futuro do quarterback Aaron Rodgers na NFL? Assista ao podcast

Jogador de 41 anos foi dispensado pelo New York Jets.

A temporada da NFL ainda está longe de começar, mas muitas trocas têm movimentado a liga nas últimas semanas . A free agency é o momento no qual o mercado de transferências da principal liga de futebol americano se inicia.

O novo episódio do PrimeCast analisa as principais movimentações até agora e quais os nomes ainda livres no mercado.