PSG vence Arsenal em Londres e larga em vantagem na semifinal da Champions League

Dembelé anotou gol da vitória, que deixa PSG perto da final da Liga dos Campeões. Adrian Dennis / AFP / AFP

O PSG está mais perto de voltar a uma final de Champions League. Na tarde desta terça-feira (29), o time de Luís Enrique venceu o Arsenal, em Londres, pelo placar de 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da competição continental.

Agora, o PSG está a um empate de fazer a segunda final de Champions League na história (perdeu para o Bayern de Munique em 2020). Já os ingleses vão precisar vencer por dois de diferença para avançar — um triunfo por um gol leva a partida para a prorrogação.

A outra semifinal coloca frente a frente Barcelona e Inter de Milão. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (30), às 16h, na Espanha.

O jogo

O PSG não se intimidou com o mando de campo do Arsenal. Logo aos 3 minutos, após jogada pela esquerda, Kvaratskhelia escorou para Dembelé. O chute saiu mascado, mas com veneno suficiente para vencer Raya e abrir o placar para os parisienses.

Parecia que a resposta viria logo no início da etapa final. Após cobrança de falta pela esquerda, Merino cabeceou para as redes em uma jogada ensaiada curiosa. No entanto, o VAR flagrou o impedimento e anulou o gol.

Para tentar igualar o placar, o Arsenal se lançou ao ataque. Na segunda etapa, ocupou mais o campo do adversário, cercou, e tentou especialmente por meio de cruzamentos. No entanto, quando o time de Arteta furou o bloqueio, parou no goleiro Donarumma.

O confronto poderia ter ficado ainda mais nas mãos do PSG. Já no fim da partida, Barcola, que havia entrado no lugar de Doué, saiu cara a cara com Raya. No entanto, a finalização fraca saiu perto do pé da trave direita do goleiro do Arsenal, e o confronto terminou com o placar mínimo.

Jogo de volta