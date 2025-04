PSG vence Arsenal (1-0) na ida das semifinais da Liga das Campeões

Com um gol do atacante Ousmane Dembélé e duas defesas milagrosas do goleiro Gigi Donnarumma, o Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 1 a 0 nesta terça-feira (29), no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Com este resultado o PSG vai defender a pequena vantagem na próxima semana no Parque dos Príncipes, na capital francesa. A outra semifinal começa nesta quarta-feira, com a Inter de Milão recebendo o Barcelona.

- Kvaratskhelia cruza, Dembélé marca -

Depois de perder o brilho em abril, com o título da Ligue 1 já conquistado, o PSG foi ao Emirates Stadium determinado a derrotar o Arsenal.

Seus primeiros 20 minutos foram memoráveis: pressão enlouquecedora para roubar a bola, autoridade, velocidade e precisão no ataque. Foi assim que saiu o gol de Dembélé, logo no quarto minuto de jogo.

O ponta que virou 'matador' acelerou no meio de campo, tocou na esquerda para Khvicha Kvaratskhelia e o atacante georgiano cruzou com a parte externa do pé para o próprio Dembélé marcar de primeira.

Dembélé confirmou seu status de artilheiro do continente em 2025 ao marcar 26 gols, totalizando 33 desde o início da temporada.

Kvaratskhelia, contratado junto ao Napoli em janeiro, atormentava Jurrien Timber. Ele pediu pênalti após ter sido segurado ao entrar na área inglesa ainda no primeiro tempo, mas o árbitro não deu.

Com meia hora de bola rolando, o goleiro espanhol David Raya apareceu, defendendo um chute de Désiré Doué, após um passe de Dembélé.

Depois de eliminar o Real Madrid com um contundente placar agregado de 5 a 1 nas quartas de final, o Arsenal ficou contra as cordas nesta terça-feira, mas com coragem e insistência, conseguiu encontrar uma solução para escapar da pressão dos visitantes.

Bukayo Saka, que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Arsenal quando tinha 7 anos, começou a avançar pelas pontas. Num cruzamento seu, faltaram apenas centímetros para que Gabriel Martinelli conseguisse desviar a bola para o fundo da rede.

- Gol anulado de Merino -

No último minuto do primeiro tempo, o brasileiro teve a melhor chance do time da casa. Ele entrou na área, chutou cruzado e Donnarumma se esticou todo para desviar a bola.

O Arsenal quase empatou novamente no início da segunda etapa, quando uma cobrança de falta de Declan Rice, o herói contra o Real Madrid com seus dois gols em lances de bola parada, foi finalizada de cabeça para a rede por Mikel Merino. Mas o árbitro Slavko Vincic apontou o impedimento após uma longa consulta ao VAR.

Os 'Gunners' haviam conseguido equilibrar o jogo com os parisienses e mais uma vez Donnarumma foi o herói, fazendo outra defesa inacreditável ao ficar no mano a mano com o belga Leandro Tossard (56').

O jogo era lá e cá, intenso fisicamente e com uma precisão impressionante na troca de passes em ambos os lados.

Dembélé, o autor do único gol da noite em Londres, saiu aos 68 minutos, sentindo um desconforto, e foi substituído por Bradley Barcola.

Na última meia hora, o PSG foi deixando de lado o ímpeto exibido nos minutos iniciais e se transformou num time compacto defensivamente, com o Arsenal incapaz de encontrar qualquer brecha.

O português Gonçalo Ramos quase fez 2 a 0 com um chute no travessão a cinco minutos do fim mas o placar permaneceu inalterado, um resultado que permite ao time francês levar uma vantagem mínima para a partida de volta em Paris.