PSG vence Angers (1-0) e é campeão francês pela 13ª vez em sua história

Imparável e invicto, o Paris Saint-Germain conquistou matematicamente o 13º título da Ligue 1 de sua história, após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Angers, neste sábado (5), no Parque dos Príncipes, pela 28ª rodada, o que lhe permitirá se concentrar 100% na Liga dos Campeões.

As comemorações pelo título terão que esperar, já que o PSG tem um compromisso importante na quarta-feira: o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Aston Villa, novamente no Parque dos Príncipes.

Mas enquanto aguarda esse duelo europeu, a missão em casa foi cumprida: faltando seis jogos, o PSG soma 74 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Monaco (2º), único time que tinha poucas chances matemáticas antes deste sábado.

Numa tarde com clima de verão em Paris, o gol de Desiré Doué, aos 55 minutos, ajudou o PSG a derrotar o Angers e a festejar o título. Um disparo de pé direito do atacante, uma das grandes revelações do PSG e convocado para a seleção francesa aos 19 anos, foi mais do que suficiente.

- Nenhuma derrota -

O PSG 2024-2025 agora pretende se superar. Neste momento parece estar ao alcance de melhorar o saldo de 76 pontos com que foi campeão no ano passado e que é o recorde desde que o campeonato francês foi reduzido a 18 equipes.

Por outro lado, será impossível superar o recorde absoluto de 96 pontos que o clube conquistou na temporada 2015-2016, quando o torneio contava com 20 participantes e portanto foram 38 rodadas, em vez das atuais 34.

O Paris Saint-Germain segue invicto nesta Ligue 1 e pode se tornar o primeiro time da história do campeonato francês a terminar a temporada sem perder. O Nantes em 1994-1995 esteve perto desse feito ao ficar invicto em 32 rodadas, antes de perder por 2 a 0 para o Strasbourgo na 33ª rodada.

O que ninguém pode negar é a clara hegemonia do PSG em seu país, já com 11 títulos desde a chegada dos atuais donos cataris, em 2011.

Nesta temporada o time da capital vem minando o moral de seus teóricos grandes rivais, vencendo tanto no primeiro quanto no segundo turno Monaco, Olympique de Marselha e Lille.

Foi também na primeira temporada sem Kylian Mbappé, quando se temia que essa saída pudesse prejudicar a equipe.

- Dembelé, o sucessor de Mbappé -

Não foi o que aconteceu e o PSG contou com nomes como Ousmane Dembelé, Vitinha, Achraf Hakimi e Nuno Mendes para construir as bases do novo edifício, o que ajudaram a abrilhantar reforços que rapidamente deram frutos, como João Neves, Doué e Khvicha Kvarataskhelia.

Impressionante em sua nova função de finalizador, Dembelé é o artilheiro da atual Ligue 1 com 21 gols.

Defender e atacar com 10 jogadores é "uma ideia atrativa para todos os jogadores e também para a comissão técnica, que escolheu os jogadores que têm o perfil que procurávamos", comemorou o treinador Luis Enrique.

"Somos campeões há várias semanas", acrescentou o treinador do PSG após a vitória na visita ao Saint-Étienne, considerando que a conquista do título era apenas uma questão de tempo e desejando poder conquistá-lo num jogo no seu estádio, o Parque dos Príncipes, como acabou acontecendo.

- Uma semana perfeita -

A semana foi, portanto, perfeita para o PSG, que na terça-feira havia vencido o Dunkerque (2ª divisão) por 4 a 2 e se classificou para a final da Copa da França, onde no dia 24 de maio tentará garantir a 'dobradinha' nacional contra o Reims.

"Temos a ambição de ganhar tudo. Não ganhei duas vezes e doeu", confessou o zagueiro Marquinhos, se referindo anos de 2017 e 2021, os únicos desde 2013 em que o clube não comemorou o título da Ligue 1. "É um prazer, é o trabalho de uma temporada, a consistência, a equipe merece", disse o brasileiro.

Mas acima de qualquer competição nacional, o PSG é obcecado pela Liga dos Campeões. Ele chegou perto em 2020 (quando foi vice-campeão), mas nunca conseguiu erguer a 'Orelhuda'.

O Aston Villa, seu próximo obstáculo, é visto teoricamente como azarão. Os dois times vão se enfrentar nos dias 9 de abril (ida) e 15 (de volta).

Sem tempo para comemorar o título deste sábado, o PSG entra agora no 'modo Champions'.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Nantes 1 - 2

- Sábado:

PSG - Angers 1 - 0

Brest - Monaco

(16h05) Lyon - Lille

- Domingo:

(10h00) Lens - Saint-Etienne

(12h15) Montpellier - Le Havre

Rennes - Auxerre

Reims - Strasbourg

(15h45) Olympique de Marselha - Toulouse

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 74 28 23 5 0 80 26 54

2. Monaco 50 27 15 5 7 53 33 20

3. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 36 18

4. Nice 47 28 13 8 7 52 35 17

5. Lille 47 27 13 8 6 41 28 13

6. Strasbourg 46 27 13 7 7 45 35 10

7. Lyon 45 27 13 6 8 52 37 15

8. Brest 40 27 12 4 11 42 42 0

9. Lens 39 27 11 6 10 31 30 1

10. Auxerre 35 27 9 8 10 38 39 -1

11. Toulouse 34 27 9 7 11 35 33 2

12. Rennes 32 27 10 2 15 38 37 1

13. Nantes 30 28 7 9 12 33 47 -14

14. Angers 27 28 7 6 15 26 46 -20

15. Reims 26 27 6 8 13 29 41 -12

16. Le Havre 24 27 7 3 17 29 57 -28

17. Saint-Etienne 23 27 6 5 16 28 63 -35

18. Montpellier 15 27 4 3 20 21 62 -41

