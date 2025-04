Primeira rodada da Série D do Brasileirão 2025 deve ser adiada pela CBF

Em preparação para o torneio, São José empatou neste sábado (5) com o Caxias, que treina para a Série C.

Prevista para acontecer no próximo final de semana, a primeira rodada da Série D do Brasileirão deve ser adiada para os dias 19 e 20 abril. Como, segundo o site g lobo.com , a CBF está mais exigente em relação aos laudos técnicos dos estádios , a medida visa evitar que os clubes precisem mandar seus jogos em outras praças esportivas.

Estas exigências para regularização dos documentos dos locais das partidas fez com que alguns clubes, na Copa do Brasil , por exemplo, tivessem de mandar partidas em outros estádios.

Restante do campeonato

Teoricamente, a segunda fase da competição está marcada para 26 e 27 de junho (ida) e 2 e 3 de agosto (volta); as oitavas de final, no, 9 e 10 de agosto (ida) e 16 e 17 de agosto (volta); as quartas de final 23 e 24 de agosto (ida) e 30 e 31 de agosto (volta); as semifinais, 6 e 7 de setembro (ida) e 13 e 14 de setembro (volta); e a final 21 de setembro (ida) e 28 de setembro (volta). A programação, no entanto, pode sofrer alterações por causa deste adiamento da primeira rodada.