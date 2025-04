Presidente da Portuguesa SAF anuncia retorno do time ao Canindé na Série D

A Portuguesa SAF vai voltar ao Canindé durante a Série D do Campeonato Brasileiro. Após mandar seus jogos no Pacaembu, no Paulistão e na estreia na Copa do Brasil, o time disputará toda a competição nacional em seu tradicional estádio, na capital paulista. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo presidente da SAF do clube, Alex Bourgeois.

"Voltar para casa é sempre algo bom. Não importa o momento ou o contexto. Afinal de contas é o nosso lar, onde vivemos momentos históricos, compartilhamos alegrias com quem amamos. Retornar em um momento especial é ainda mais importante. E é assim que voltaremos ao Canindé, para disputar aquele que será o campeonato mais importante dos últimos anos para nós", disse o sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF.

Com a decisão, a aguardada reforma do estádio será adiada, sem data anunciada. E, para retornar ao Canindé, a Portuguesa contará com "reformas pontuais" nas próximas semanas. "Faremos um enorme esforço. Contaremos com reformas pontuais nas cabines de imprensa e camarotes já para a estreia e nos comprometeremos a atuar com capacidade reduzida nos primeiros jogos para garantir o conforto do nosso torcedor."

A nova gestão do clube trata a Série D como prioridade para que a Portuguesa siga o plano de galgar as divisões nacionais até o sonhado retorno à primeira divisão. "Um torneio que será o primeiro passo de nossa retomada rumo à Série A, um projeto que pode parecer difícil, mas vamos transformá-lo em realidade nos próximos anos", afirmou Alex Bourgeois.