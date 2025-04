Praia Clube vence Sesi-Bauru e vai encarar o Sada Cruzeiro na semifinal da Superliga masculina

Jogadores do Praia Clube comemoram vitória. Felipe Wiira / Divulgação/Sesi-SP

O Praia Clube vai disputar sua primeira semifinal na história da Superliga masculina de vôlei. Nesta quinta-feira (17), mesmo jogando fora de casa, o time de Uberlândia (MG) venceu o Sesi-Bauru (SP) por 3 sets a 1, parciais de 41/39, 25/12, 25/27 e 25/22, após 2h25 min de partida e fechou o playoff de quartas de final em 2 a 1. Agora, a equipe comandada por Fabiano Magoo vai desafiar o Sada Cruzeiro (MG), que venceu seus dois confrontos diante do Vôlei Guarulhos (SP).

Atual campeão da Superliga, o Sesi-Bauru era o favorito à vaga, mas acabou levando a virada, após vencer o primeiro jogo por 3 a 0 e ser superado, pelo mesmo placar, na segunda partida.

Maicon vence duelo com Darlan

Maicon foi destaque na vitória do Praia Clube.

O jogo foi marcado pelo confronto entre o ponteiro Maicon, do Praia Clube, e o oposto Darlan, do Sesi-Bauru e da seleção brasileira. E apesar de marcar 19 pontos a menos, o atacante do time mineiro foi o destaque da partida.

No set inicial, o Sesi-Bauru começou melhor e abriu cinco pontos (12 a 7), com destaque para três pontos de saque. Os paulistas seguiram com folga até 19 a 14. Aos poucos, o Praia Clube foi se recuperando no jogo e num ataque de Franco empatou em 22 a 22. As equipes se alternaram na liderança e os paulistas desperdiçaram 12 chances de fechar a parcial, enquanto os mineiros só foram garantir a vitória por 41 a 39, após 51 minutos, na quinta oportunidade.

Embalado pela vitória no primeiro set, o Praia Clube atropelou no segundo e venceu por fáceis 25 a 12, em apenas 22 minutos. Um erro de saque de Darlan definiu o 2 a 0 para os mineiros.

O terceiro set foi de sobrevivência para o Sesi-Bauru, que liderou a primeira metade por dois pontos e num bloqueio do experiente Éder Carbonera fez 15 a 13. Os mineiros empataram em 21 a 21, após dois ótimos saques do oposto reserva Wallaf, e viraram o marcador chegando a 24 a 22, mas desperdiçaram as duas chances de fechar o jogo. Com Darlan, decisivo, o time paulista fez 27 a 25 e se manteve na partida.

A quarta parcial foi equilibrada e depois de uma igualdade em 8 a 8, o Praia Clube conseguiu passar à frente em 12 a 11, em um bloqueio de Pietro, que foi o grande nome deste set, bloqueando ataques de Darlan, Éder Carbonera e Lukas Bergmann e dando vantagem de 21 a 17 para o time de Uberlândia, que desta vez desperdiçou apenas um match point, antes de fechar em 25 a 22 em ataque de Maicon e garantir a inédita vaga nas semifinais.

Darlan (!8) fez seu último jogo pelo Sesi-Bauru.

Com 39 acertos, Darlan foi o maior pontuador do jogo. No Praia Clube, o oposto Franco fez 29, Maicon marcou 20 e Pietro terminou com 14, sendo sete pontos de bloqueio. O líbero Pedrinho, do time mineiro, foi eleito o melhor em quadra.