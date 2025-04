Praia Clube é tricampeão brasileiro sub-23 de atletismo

Atletas do Praia Clube comemoram o tricampeonato brasileiro. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O Praia Clube é tricampeão do Campeonato Brasileiro sub-23 de atletismo. A equipe de Uberlândia (MG) venceu a edição de 2025 ao somar 408,75 pontos após três dias de competições encerradas neste domingo (13), em Bragança Paulista (SP). O clube mineiro também venceu na categoria feminina e masculina.

A Associação Desportiva Centro Olímpico (Adeco-SP), com 187 pontos, foi a vice-campeão no geral e a ADC São Bernardo-SP a terceira colocada, com 186 pontos.

Quatro equipes gaúchas pontuaram. A Associação Noroeste Runners de Ijuí, que terminou em 18º lugar com 28 pontos; a Sogipa que ficou em 23º com 22; a Universidade Federal de Santa Maria, 64ª com quatro e Associação Passofundense de Atletismo, 72ª colocada com um ponto.

Os melhores atletas da competição foram Julia Ribeiro (Praia Clube), campeã dos 400 m rasos (52seg80), e Thiago Resende (Aeta - Atletismo Taubaté-SP), medalha de ouro nos 110 m com barreiras (13seg74), com o recorde do campeonato.

A única medalha gaúcha foi conquistada por Luisa Monteiro de Almeida, da Sogipa, que ficou com a prata nos 10 mil metros. A atleta de 18 anos marcou 38min37seg16 e só foi superada por Isabele dos Santos, Carlos, da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamonhangaba (ASPMP), que venceu com 37min38seg47seg.

Por Estados, no quadro de medalhas, os três primeiros colocados foram: Minas Gerais, com 28 medalhas (16 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze), São Paulo, com 56 medalhas (14 de ouro, 21 de prata e 21 de bronze) e Mato Grosso, com 8 medalhas (5 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze).