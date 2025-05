Porto Alegre recebe NB 42K com chances de quebras de recordes

Paulo Paula venceu a maratona masculina com o tempo de 2h13min06s. Duda Fortes / Agência RBS

Porto Alegre receberá 10 mil atletas entre profissionais e amadores para a NB 42k neste domingo (27). A prova percorrerá ruas e avenidas da capital gaúcha em quatro distâncias — 42km, 21km, 10km e 5km. Youtube de GZH transmite as provas.

A largada da maratona, principal prova da programação da New Balance 42K Porto Alegre, acontecerá às 6h no Monumento ao Expedicionário. As outras provas começarão em frente ao Golden Lake, na zona sul.

Essa será a segunda edição da prova em Porto Alegre. No ano passado, Paulo Paula venceu a maratona masculina com o tempo de 2h13min06s.

No feminino, a queniana Viola Kosgei ficou com o título, com 2h38min05s.

Os corredores irão em busca de uma premiação especial que pode chegar a até R$ 230 mil. Os vencedores levarão para casa R$ 50 mil cada, com a possibilidade de aumentarem este valor com dois bônus oferecidos pela organização da New Balance 42K Porto Alegre.

Em caso de quebra do recorde da maratona em provas realizadas no país, o atleta receberá mais R$ 100 mil. E se este corredor for brasileiro, ele receberá mais R$ 80 mil (os valores serão divididos, caso as marcas sejam superadas no masculino e no feminino).

Os tempos de referência são 2h11m19s entre os homens (Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002), e 2h31m31s entre as mulheres (Elizabeth Rumokol, do Quênia, em 2012).

Premiações

Maratona (masculino e feminino)

1º lugar R$ 50 mil (R$ 46.692,17 - valor líquido de impostos)

R$ 50 mil (R$ 46.692,17 - valor líquido de impostos) 2º lugar R$ 15 mil

R$ 15 mil 3º lugar R$ 10 mil

R$ 10 mil 4º lugar - R$ 5 mil

- R$ 5 mil 5º lugar - R$ 3 mil

Meia maratona (masculino e feminino)

1º lugar R$ 3,5 mil

R$ 3,5 mil 2º lugar R$ 1,5 mil

R$ 1,5 mil 3º lugar R$ 1,25 mil

R$ 1,25 mil 4º lugar - R$ 750

- R$ 750 5º lugar - R$ 500

Serviço da prova

Data: 27 de abril de 2025 (domingo)

Local: Porto Alegre

Provas disponíveis:

42km (maratona)

21km (meia maratona)

10km

5km

Inscrições no site da NB Series