Ponte Preta renova contrato com lateral João Gabriel, cria da base, até 2028

A Ponte Preta acertou a prorrogação de contrato do lateral-direito João Gabriel por mais uma temporada. Revelado nas categorias de base do time de Campinas, o jogador de 20 anos teve o vínculo estendido até 6 de abril de 2028, em movimento que reforça a aposta do clube no desenvolvimento de jovens formados em casa - vínculo anterior seria encerrado em 30 de maio de 2027.

João Gabriel é considerado uma promessa no elenco alvinegro e atualmente disputa posição com Maguinho e Pacheco pelo lado direito da defesa. Apesar de ser reserva, o lateral já teve duas oportunidades em 2025, nas partidas contra o Noroeste e o Red Bull Bragantino, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

A renovação também garante à Ponte mais segurança em relação ao futuro do atleta, que segue sendo monitorado de perto pela comissão técnica. A expectativa é que ele ganhe mais minutagem ao longo da Série C, competição que exige elenco equilibrado e profundidade de opções.

Promovido ao elenco profissional ainda em 2023, João Gabriel tem características ofensivas e já demonstrou versatilidade em treinos, podendo atuar também como ala em esquemas com três zagueiros. Internamente, é visto como um jogador disciplinado e de boa projeção técnica.

A Ponte Preta vem de um empate por 1 a 1 com o Figueirense na estreia da Série C. Agora, o time comandado por João Brigatti se prepara para enfrentar o Retrô neste sábado, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da competição nacional.