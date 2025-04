Ponte Preta renova com o volante Emerson Santos até o fim da Série C

A Ponte Preta confirmou a permanência do volante Emerson Santos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O novo contrato, com validade até o final da temporada, já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, encerrando a última pendência contratual entre os jogadores que disputaram o Paulistão pelo time de Campinas.

O desfecho positivo veio após semanas de indefinição e até mesmo uma possível saída. Emerson chegou a ser liberado pela diretoria para fechar com o Paysandu, da Série B, na reta final da janela de exceção. No entanto, entraves burocráticos impediram a concretização do negócio a tempo.

Após a frustração da transferência, a diretoria retomou as conversas com o jogador, desta vez conduzidas diretamente pelo presidente Marco Antonio Eberlin. Apesar da concorrência de clubes da Série B, a Ponte demonstrou interesse em manter o atleta, considerado peça importante no elenco comandado por Alberto Valentim.

Com o fim da janela, Emerson só poderia se transferir para clubes da Série D ou esperar a reabertura do mercado em 10 de julho. Isso fortaleceu o retorno das negociações, levando à renovação que garante sua presença pelo restante da Série C.

Na atual temporada, Emerson Santos foi titular em 11 das 13 partidas disputadas pela Ponte Preta. Atuando como volante e zagueiro, ele se destacou principalmente no esquema com três defensores, onde tem papel fundamental na saída de bola. Frequentemente utilizado como capitão, o jogador é um dos pilares do sistema tático de Valentim.

Atualmente, o atleta se recupera de uma lesão muscular na coxa, sofrida durante a preparação para o campeonato nacional. Ele está em fase de transição física e deve retornar em breve à lista de opções da comissão técnica.

Com a permanência de Emerson, o time paulista encerra as renovações pendentes do elenco que disputou o Paulistão. Dos seis atletas com contrato vencendo, William Arthur (goleiro) e Pedro Vilhena (meia) deixaram o clube. Já Sérgio Raphael, Dudu e Everton Brito acertaram a continuidade antes do início da Série C.