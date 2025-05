"Pode ter sido meu último jogo em Madri", diz Djokovic após eliminação

O sérvio Novak Djokovic, eliminado neste sábado (26) em sua estreia na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, afirmou que o confronto (6-3 e 6-4) contra o italiano Matteo Arnaldi (nº 44) pode ter sido seu último na capital espanhola.

"Acho que o lado positivo é que me diverti mais do que em Monte Carlo ou em qualquer outro torneio, então isso é bom. Mas, obviamente, o nível do tênis não está onde eu gostaria", continuou ele.