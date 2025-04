Playoffs da NBA: Cavaliers varrem Heat com diferença de 55 pontos, e Butler brilha em nova vitória dos Warriors sobre os Rockets

Jimmy Butler foi o nome da vitória no jogo 4. DAVID DOW / NBAE / Getty Images

Se havia alguma dúvida de quem foi o vencedor na troca entre Golden State Warriors e Miami Heat, envolvendo Jimmy Butler, essa questão foi respondida na quadra, durante a noite de segunda-feira (28).

Enquanto o Heat foi massacrado e "varrido" da série contra o Cleveland Cavaliers, os Warriors venceram mais uma diante do Houston Rockets pelos playoffs da NBA.

Piores desempenhos

No Kaseya Center, em Miami, a equipe da casa teve um dos piores desempenhos da franquia. Derrota por 138 a 83, com a diferença de 55 pontos — a quarta maior da história dos playoffs.

Os Cavaliers dominaram do início ao fim e fecharam a série em 4 a 0, a chamada "varrida" no basquete. Agora, Cleveland aguarda seu adversário, que deverá ser o Indiana Pacers. A franquia lidera a série por 3 a 1 contra o Milwaukee Bucks. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h.

Cleveland Cavaliers dominou a série contra o Heat. ERIC ESPADA / NBAE / Getty Images

Duelo equilibrado em São Francisco

Poucas horas depois, no Chase Center, em São Francisco, a torcida dos Warriors comemorava a terceira vitória na série. Não apenas o triunfo no jogo por 109 a 106, mas celebravam o fato de ter Butler no seu "modo playoff". O ala terminou com 27 pontos — marcando 11 dos últimos 14 pontos de Golden State — mesmo sem estar 100%.

Ele havia perdido o terceiro jogo da série, pois saiu lesionado da segunda partida, e jogou com nítidos problemas para se movimentar. Stephen Curry foi bem marcado e terminou com 17 pontos, mas os Warriors tiveram Brandin Podziemski assumindo a responsabilidade e marcando 26.

Equilíbrio

O duelo contra o Rockets foi novamente muito equilibrado e cheio de faltas. No final do primeiro tempo, Draymond Green ficou próximo de ser expulso após confusão com Tari Eason. No entanto, o ala-pivô ficou pendurado com cinco faltas até o final da partida.

Alpern Sengun se aproveitou da fragilidade do garrafão sem Green, e o turco marcou 31 pontos, além de 10 rebotes. Fred VanVleet foi outro destaque, com 25, e teve a chance de levar o jogo à prorrogação, mas errou a cesta de três.

Quinto jogo