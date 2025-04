Piastri larga bem, força erro de Verstappen, vence GP da Arábia Saudita e lidera Mundial da F-1

Com uma boa largada, Oscar Piastri, da McLaren, garantiu a vitória no GP da Arábia Saudita, quinta etapa do Mundial de F-1, neste domingo e assumiu a liderança do campeonato com 99 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, chegou na segunda posição, e Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio.

Lando Norris, da McLaren, que chegou à Arábia Saudita como líder do campeonato, fez uma corrida de recuperação, largando em décimo e chegando em quarto. Verstappen tem 87 pontos, e Norris, 89. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, chegou em 18º, fechando um final de semana conturbado.

Com três vitórias em cinco corridas na temporada, Piastri volta a colocar a Austrália na liderança do Mundial de pilotos pela primeira vez desde 2010, com Mark Webber. Piastri largou na primeira fila, ao lado do pole Verstappen, e logo após a partida conseguiu emparelhar com o holandês. Na disputa, Verstappen saiu da pista e manteve a primeira colocação, mas foi punido pela manobra, o que comprometeu seu resultado final.

A corrida teve bandeira amarela logo em seu início. Pierre Gasly, da Alpine, e Yuki Tsunoda, da Red Bull, se tocaram e o francês parou no muro. Tsunoda ainda foi aos boxes, mas também deixou a corrida. Gabriel Bortoleto, que na última posição largou com pneus médios, aproveitou a entrada do safety car e trocou para duros, o que teoricamente o possibilitaria ir até o final da corrida sem uma nova parada nos boxes.

Antes da relargada, foi anunciada uma punição de 5 segundos para Verstappen por ter saído da pista na disputa por posição com Piastri após a largada. O holandês conseguiu manter a posição após o reinício da corrida. Quem foi beneficiado pelo acidente entre Gasly e Tsunoda foi Lando Norris, da McLaren, que ganhou duas posições e assumiu o oitavo posto. Ele bateu no Q3 do treino de classificação e largou em décimo.

Na sétima volta, o então líder do Mundial ultrapassou Carlos Sainz, da Williams, e assumiu a sétima colocação. Norris, então, travou uma pequena batalha com Lewis Hamilton, da Ferrari, pela sexta posição. Foram duas ultrapassagens tomando o troco na sequência até que o piloto da McLaren assumiu a sexta posição na 15ª volta.

Norris ultrapassou Kimi Antonelli, da Mercedes, na 19ª volta e chegou ao quinto posto. Na sequência, Piastri parou nos boxes para a troca de pneus e voltou na quinta posição. Verstappen permaneceu na pista e só parou na 22ª volta, quando precisou cumprir os 5 segundos de punição.

O piloto da Red Bull voltou na quinta posição, atrás de Hamilton, que já havia sido ultrapassado por Piastri. Na pista, a liderança era de Charles Leclerc, da Ferrari, seguido por Norris, que ainda não tinham parado nos boxes.

Na 25ª volta, Bortoleto quase se envolveu em um acidente com Fernando Alonso, da Aston Martin. O espanhol colocou ao lado do brasileiro e quase foi prensado no muro, mas ultrapassou. Na sequência, Alonso saiu da pista e precisou devolver a posição.

Leclerc fez a parada na 30ª volta e voltou na quinta posição. Com isso, Norris assumiu a liderança, mas ainda sem ter feito a troca de pneus. Norris fez sua parada apenas na 35ª volta e retornou à pista atrás de Leclerc, na quinta posição. Com isso, Piastri assumiu a liderança, posição que conservou até a bandeirada final.

George Russell, da Mercedes, foi ultrapassado por Leclerc e Norris e caiu de terceiro para quinto lugar.Bortoleto perdeu a posição para Jack Doohan, da Alpine, na última volta e terminou em 18º.

A sexta etapa do Mundial de F-1 será o GP de Miami, de 2 a 4 de maio. O GP terá a corrida sprint no sábado e a principal no domingo.

Confira a classificação final do GP da Arábia Saudita de F1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 2s843

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 8s104

4º - Lando Norris (ING/McLaren), a 16s273

5º - George Russell (ING/Mercedes), a 27s236

6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 34s688

7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 39s073

8º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 64s630

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 66s515

10º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 67s091

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 75s917

12º - Liam Lawson (NZ/RB), a 78s451

13º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 79s194

14º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 99s723

15º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), a uma volta

16º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

17º - Jack Doohan (AUS/Alpine), a uma volta

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a uma volta

19º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), não completou