Piastri e McLaren dominam 3º treino livre do GP do Bahrein; Bortoleto é o 18º colocado

O australiano Oscar Piastri dominou o terceiro treino livre do GP do Bahrein de F-1 na manhã deste sábado e foi mais meio segundo mais rápido do que Lando Norris, seu companheiro de McLaren. Charles Leclerc, da Ferrari, fez o terceiro melhor tempo. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 18ª posição.