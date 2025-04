Piastri diz que não participará de festa por triunfo histórico: 'Vou correr na semana que vem'

Após dominar o GP do Bahrein da Fórmula 1, de ponta a ponta, e encerrar uma seca de 21 anos da McLaren no circuito de Sakhir neste domingo, o australiano Oscar Piastri disse que não sabia como a equipe iria comemorar, mas tinha uma certeza: não estaria na celebração.

A quinta etapa do Mundial de F-1, o GP da Arábia Saudita, acontece de sexta-feira a domingo, no circuito de rua de Jeddah Corniche. Com a vitória no Bahrein, Piastri chegou aos 74 pontos no Mundial e diminuiu a vantagem de Lando Norris, seu companheiro de McLaren, na liderança para apenas três pontos.