Perto do fim da temporada europeia, confira os favoritos à Bola de Ouro

Gaúcho Raphinha faz grande temporada no Barcelona. Patricia de Melo Moreira / AFP

A temporada europeia se aproxima do fim e a disputa pela Bola de Ouro se acirra. Com todos os campeonatos nacionais na reta final e a Champions League com as semifinais definidas, é possível apontar os principais nomes que concorrem à premiação oferecida pela revista France Football. Entre eles está o do Gaúcho Raphinha, do Barcelona.

Os torneios nacionais estão em estágios competitivos diferentes nos principais países. Na Inglaterra, o Liverpool está próximo do título. O mesmo acontece na Alemanha com o Bayern de Munique.

Na Itália, a briga pelo scudetto está dividida entre Inter de Milão e Napoli. Na Espanha, Barcelona e Real Madrid polarizam a disputa. Na França, o PSG conquistou o Francesão com muitas rodadas de antecedência.

Na próxima semana, ocorrerem as partidas de ida das semifinais da Champions League. Na terça-feira (29), o Arsenal recebe o PSG, em Londres. No dia seguinte, Barcelona e Inter de Milão se enfrentam na Espanha.

O desfecho da competição será um ponto importante para a escolha do melhor jogador do mundo nesta temporada.

A seguir, Zero Hora apresenta os favoritos de momento na disputa.

Trio do Barcelona

Em reconstrução em meio a uma crise financeira, o Barcelona ainda sonha com a tríplice coroa na temporada. A final da Copa do Rei contra o Real Madrid será no sábado (26).

O clube catalão lidera o Campeonato Espanhol com quatro pontos de vantagem para o rival da capital espanhol. Faltam cinco rodadas para o término do torneio. E enfrenta a Inter de Milão na semifinal da Champions League.

A campanha do time de Hansi Flick coloca três jogadores como fortes candidatos à Bola de Ouro. Vamos a eles.

Raphinha

O gaúcho criado na Restinga surge como candidatíssimo a vencer a Bola de Ouro. Na atual temporada, Raphinha atuou em todas as posições do setor ofensivo.

A versatilidade lhe rendeu protagonismo e números superlativos. O gaúcho tem 57 participações em gols em 55 partidas disputadas na temporada.

Não é apenas quantidade. Ele tem aparecido em momentos decisivos para levar o Barcelona às vitórias.

Os números de Raphinha

55 jogos

34 gols

23 assistências

Lamine Yamal

Jovem espanhol pode ser o mais novo vencedor da Bola de Ouro. LLUIS GENE / AFP

O atacante espanhol não precisa ter pressa para se tornar o jogador mais novo a vencer a premiação. Com 17 anos, ele surge como forte candidato, principalmente, se o Barça conquistar a tríplice coroa espanhola. O recorce pertence a Ronaldo, vencedor com 21 anos e 96 dias, em 1998.

Em termos de números, ele leva desvantagem em relação a Raphinha. Disputou quase o mesmo número de jogos (52). Participou de 35 gols.

Os números de Lamine Yamal

52 jogos

15 gols

20 assistências

Lewandowski

Atacante polonês já foi o melhor do mundo, mas nunca ganhou a Bola de Ouro. JOSEP LAGO / AFP

Duas vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa, Lewandowski não conta com o troféu da Bola de Ouro em sua galeria. Ficou em segundo lugar na edição de 2021.

A fome de gol segue imensa. São 42 gols na temporada. Ainda sobrou tempo para cinco assistências.

Os números de Robert Lewandowski

54 jogos

42 gols

5 assistências

Salah (Liverpool)

Salah faz grande temporada no Liverpool. ADRIAN DENNIS / AFP

O Liverpool está a detalhes de vencer a Premier League. Ainda faltam cinco rodadas para o fim da competição e o título pode vir no fim de semana.

O nome do clube da terra dos Beatles é Mohamed Salah. De contrato renovado há pouco tempo, o egípcio tem uma das melhores atuações individuais da temporada. São gols, assistências e jogadas plásticas.

Pesa contra ele a eliminação precoce do Liverpool na Champions League.

Os números de Salah

52 jogos

35 gols

24 assistências

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Em números, temporada de Vinicius Júnior é melhor do que a anterior. Adrian Dennis / AFP

A derrota de Vini Júnior na edição passada do prêmio causou furor. O clima, agora, parece ser outro, embora seus números sejam melhores que os da temporada 2024/25. O atacante brasileiro não é mais o único protagonista do Real Madrid.

Na soma de assistências e gols, ele tem 34 participações agora contra 33 na temporada passada. Porém, o Real Madrid corre o risco de ficar sem título no ano, o que diminui bastante sua chance de vencer a Bola de Ouro.

Os números de Vinícius Júnior

53 jogos

22 gols

12 assistências

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Mbappé tem bons números pelo Real Madrid. JOSE JORDAN / AFP

Vinícius Júnior tem um forte concorrente ao seu lado no ataque. Em sua primeira temporada no Real Madrid, Mbappé conta com números melhores do que os dos brasileiros. Porém, padece da temporada abaixo das expectativas no time de Carlo Ancelotti.

Ao todo, o francês concedeu cinco assistências e marcou 33 gols.

Os números de Mbappé

54 jogos

33 gols

5 assistências

Ousmane Dembélé (PSG)

Francês vive sua melhor temporada na carreira. PSG / PSG/Divulgação

Dembélé herdou a camisa 10 de Neymar no PSG e com ela tem a possibilidade de dar ao clube o tão sonhado título da Champions. O time de Paris conquistou o título francês por antecipação.

O atacante vive a melhor temporada da carreira. E, com alguma demora, desempenha o que se esperava dele há algum tempo.

Os números de Dembélé

49 jogos

34 gols

10 assistências

Harry Kane (Bayern de Munique)

Atacante inglês está perto de seu primeiro titulo. LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP

Restam 12 pontos em disputa na Bundesliga, e o Bayern de Munique tem oito de vantagem para o Bayer Leverkusen. Em outras palavras, Harry Kane está próximo de conquistar o seu primeiro título como profissional.

O centroavante inglês está na turma daqueles com mais participações em gols do que partidas disputadas. Porém, a ausência nas semifinais da Champions League são um inimigo para a conquista da Bola de Ouro.

Os números de Harry Kane

50 jogos

41 gols

11 assistências

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Martínez é o principal nome da Inter de Milão. ISABELLA BONOTTO / AFP

A Inter de Milão está em uma batalha ferrenha por mais um título italiano. Junto com o Napoli, divide a liderança com 71 pontos e, mais uma vez, o técnico Simone Inzaghi leva a equipe às semifinais da Champions League.

Em campo, o principal nome do time é o argentino Lautaro Martínez. Sem o cartaz de outros concorrente, tem o seu favor a chance de ser decisivo na disputa pelo scudetto e na reta final da Champions.

Os números de Lautaro Martínez

52 jogos

35 gols

24 assistências

Bukayo Saka (Arsenal)

Inglês passou parte da temporada lesionado. GLYN KIRK / AFP

O grande trunfo de Bukayo Saka é a Champions League. O atacante do Arsenal passou quatro meses lesionado e retorna no momento decisivo da temporada.

O tempo afastado faz com que seus números não sejam os mais chamativos, mas a qualidade das atuações ainda o colocam na disputa.

Os números de Bukayo Saka