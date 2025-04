Pegula confirma favoritismo, bate a 26ª do mundo e vai à final de Charleston pela 1ª vez

Quarta do mundo e cabeça de chave número um, a americana Jéssica Pegula confirmou o favoritismo, venceu a russa Ekaterina Alexandrova, 26ª do mundo, por 2 a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 7/5, e chegou pela primeira vez na carreira à final do WTA 500 de Charleston. Sua rival pelo título será a vencedora do confronto entre Amanda Anisimova e Sofia Kenin, ambas dos EUA.

Tenista com mais vitórias na temporada (24), Pegula fez um jogo duro contra Alexandrova, contra quem tinha desvantagem de 2 derrotas em 3 confrontos diretos, neste sábado.

Pegula foi dominante no começo da semifinal: foram 20 minutos sem cometer um erro não forçado. Logo, a americana abriu 5 a 0, estabelecendo uma série de 14 games vencidos em sequência. Ela já havia vencido 9 consecutivamente a partir do segundo set nas quartas de final contra a atual campeã em Charleston, sua compatriota Danielle Collins.

Na segunda parcial, a russa conseguiu elevar seu nível, quebrou o saque da rival duas vezes e confirmou seus quatro games de serviço e devolveu o 6/2, empatando o jogo em 1 set a 1.

No set decisivo, aconteceram várias quebras. Pegula passou na frente do placar quando confirmou o break point no 11º game, quando forçou um erro da rival e teve a oportunidade de sacar para a vitória. A final foi garantida no segundo match point após 2h20 de partida.