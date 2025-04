Pegula confirma boa fase, vence Kenin na final de Charleston e volta ao top 3 do ranking

Oito dias depois de perder a final na quadra dura do WTA 1000 de Miami, a americana Jessica Pegula conquistou o título no saibro verde do WTA 500 de Charleston. A número 4 do mundo venceu neste domingo a compatriota Sofia Kenin, 44ª do mundo, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5, em 1h26.