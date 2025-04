Paulinho treina com elenco e Richard Ríos quer Palmeiras 'vacinado' contra altitude de La Paz

Líder do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento nas duas rodadas que disputou, o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira na Academia de futebol a fim de dar sequência à preparação da equipe que enfrenta o Bolívar, nesta quinta-feira, em La Paz.

Preocupado com o fator altitude, ele disse que o time precisa ficar atento a todos os detalhes para conseguir manter a liderança isolada do grupo.

Na atividade desta terça-feira, o atacante Paulinho treinou em tempo integral com o grupo após ter sido preservado no jogo em que o Palmeiras derrotou o Fortaleza por 2 a 1. Já Raphael Veiga, com luxação no ombro esquerdo, cumpriu parte do cronograma de recuperação e ficou sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.