Palmeiras tem lucro de R$ 159,5 milhões nos dois primeiros meses de 2025

O Palmeiras obteve um lucro de R$ 159,5 milhões somente nos dois primeiros meses de 2025. Os números foram apontados pela diretoria alviverde, encabeçada pela presidente Leila Pereira, em balancete divulgado nesta terça-feira. O total gasto pelo Palmeiras nos dois primeiros meses, incluindo todos os departamentos, foi de R$ 197,4 milhões. Em compensação, o clube arrecadou incríveis R$ 357 milhões.

Apenas com a negociação de atletas o Palmeiras faturou R$ 256,9 milhões somando os meses de janeiro e fevereiro. Os números foram potencializados pela venda do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, ao Manchester City. A transação foi selada em 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões).

Outra negociação que ajudou o Palmeiras a atingir a marca foi a saída de Rony ao Atlético-MG, por 6,5 milhões de euros (R$ 39 milhões). O clube ainda tem uma parcela de R$ 161 milhões a receber do Chelsea, da Inglaterra, por Estêvão, e pode vender o volante Richard Ríos ao mercado europeu após o Mundial de Clubes, no meio do ano. Para 2025, o Palmeiras espera faturar aproximadamente R$ 300 milhões com vendas de atletas.

Ainda de acordo com o balancete, o Palmeiras arrecadou somente em janeiro R$ 275,1 milhões, cifra bem acima dos R$ 90 mi previstos no orçamento da diretoria para o mês, e bem maior do que os R$ 222 milhões orçados para julho, quando o time do técnico Abel Ferreira vai disputar o Mundial, nos Estados Unidos.

Em fevereiro, o valor arrecadado foi de R$ 81,9 milhões, abaixo dos R$ 92,9 milhões orçados, mas ainda próximo do número ideal.