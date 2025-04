Palmeiras supera altitude de La Paz, vence Bolívar (3-2) e segue líder na Libertadores

O Palmeiras derrotou o Bolívar da Bolívia por 3 a 2 nesta quinta-feira (24), superando a altitude de La Paz em jogo do Grupo G da Copa Libertadores-2025 e se consolidou assim na primeira colocação com uma campanha 100%.

Foi uma partida de tirar o fôlego no Estádio Hernando Siles. O 'Verdão' marcou os dois primeiros gols no primeiro tempo, o Bolívar empatou na segunda etapa, mas os visitantes conseguiram fazer 3 a 2 quase no fim, levando para casa os valiosos três pontos.

O Palmeiras abriu o placar com um presente dado pelos donos da casa, quando 'El Flaco' López, destaque da noite, roubou a bola, driblou o goleiro Federico Lanzillotta, que saiu do gol desesperado tentando deter o atacante, e chutou para o gol vazio.

E o segundo gol saiu aos 45 minutos, com Estêvão em mais um vacilo do Bolívar, que havia colocado todas as suas linhas no ataque.